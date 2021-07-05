«Игрушки Федуна». Ловчев не видит Черчесова ни в «Спартаке», ни в сборной

«Федун научен горьким опытом. Когда-то он сказал про Карпина (Валерий Карпин – бывший игрок и тренер «Спартака», сейчас возглавляющий ФК «Ростов» - прим НСН), что тот "сбитый летчик", но Карпин сейчас заметный тренер и вырос как тренер бесспорно. На фоне этого Федун больше голословно таких вещей не говорит. "Никогда не говори никогда" - это не для сегодняшнего дня сказанная фраза. Она о том, что всякое может произойти в этой жизни», - сказал Ловчев.

При этом он сравнил высказывания Федуна со словами о Черчесове Заремы Салиховой, также входившей в совет директоров «Спартака». «Черчесов будет главным тренером "Спартака" только через мой труп», - написала в начале июня в Telegram Салихова, которую СМИ называют женой Федуна.

«Федун с Заремой играются в игрушку какую-то. Одна говорит: "Пока я жива, Черчесов только через мой труп попадет в «Спартак»". А другой подогревает и говорит: "Да, может быть такое". Они как TikTok - один говорит Tik а другой – Tok», - считает Ловчев.

По его мнению, отставка Черчесова с поста тренера сборной России после провала на Евро-2020 была бы «мужским решением», однако она мало что поменяет.

«Везде в нормальных футбольных странах после такого неуспеха тренеры обычно поступают по-мужски и сами пишут заявление. У нас есть Технический комитет РФС, который возглавляет мой, можно сказать, «футбольный отец» Никита Симонян. У него и ряда людей из Техкома на это другой взгляд. Может, это связано с тем, что они дружат с Черчесовым, может какие-то другие причины. Но, я думаю, народный гнев, который сейчас существует, и выступление вице-премьера Чернышенко по этому поводу… Наверное, Черчесов будет отправлен в отставку. Но кто бы ни возглавил сборную, - ну, могут они не три игры проиграть, а две, потому что с количеством хороших футболистов у нас проблема. Сегодня вопрос состоит в том, чтобы заняться воспитанием хороших игроков. Детский и юношеский футбол – больше ничего. Другое – это мы будем давать паспорта иностранцам и закрывать глаза на то, что мы перестали готовить хороших футболистов», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Сборная России по футболу не смогла выйти в плей-офф Чемпионата Европы 2020, заняв четвертое место в группе с участием Бельгии, Дании и Финляндии. Российский футбольный союз 30 июня признал работу Черчесова на турнире «неудовлетворительной», однако, по данным СМИ, выразил ему доверие.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня заявил о необходимости перемен в российском футболе, допустив возможность кадровых перестановок.