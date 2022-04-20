В Кремле назвали недопустимым возможный недопуск россиян до Уимблдона
Отстранение российских спортсменов от Уимблдона недопустимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание New York Times сообщило, что теннисистов из России и Белоруссии не допустят к участию в Уимблдонском турнире 27 июня - 10 июля из-за политической ситуации.
Как отметил Песков, спортсменов вновь делают заложниками политических интриг, предубеждений и враждебных действий по отношению к России, и это недопустимо.
По словам представителя Кремля, от возможного отстранения теннисистов из РФ пострадает сам Уимблдон.
«Учитывая, что Россия очень крепкая теннисная страна, наши теннисисты, действительно, [находятся] в верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования», — цитирует Пескова ТАСС.
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