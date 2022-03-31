СМИ: Британцы потребовали от теннисиста Медведева «отказаться» от поддержки Путина
Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сможет принять участие в одном из турниров из серии «Большого шлема» - Уимблдоне - только в том случае, если он публично зафиксирует отказ поддерживать политику президента РФ Владимира Путина. Это же касается и белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая должна будет дистанцироваться от политики Александра Лукашенко. Об этом сообщил в четверг министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон, пишет издание The Mirror.
По его словам, спортсмены также должны предоставить властям Соединенного королевства письменные гарантии в том, что они не получают деньги от правительств России и Белоруссии и не будут делать заявлений в поддержку военной операции на Украине.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала ключевые условия отмены антироссийских санкций.
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