Теннисистка Павлюченкова заразилась коронавирусом
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на COVID-19. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.
«Во вторник я прилетела в Австралию и сдала тест на COVID-19, который оказался положительным», — написала россиянка.
С 17 по 30 января запланирован Открытый чемпионат Австралии. Павлюченкова, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, попала в основную сетку одиночного турнира.
Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде официально отменен из-за коронавируса, который выявили у участников состязания, следует из релиза Международной федерации хоккея (IIHF).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Теннисистка Павлюченкова заразилась коронавирусом
- Дипломат Лукьянцев оценил возможность возвращения смертной казни в РФ
- Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров
- ПФР расширяет меры поддержки россиян
- Названа причина отмены молодежного чемпионата мира в Канаде
- Зеленского уличили в нарушении девяти статей конституции
- Девушка Саакашвили сообщила о его критическом состоянии
- Депутат обратилась к министру просвещения с просьбой продлить школьные каникулы
- Белый дом раскрыл тему переговоров Байдена и Путина
- Савченко: Украину ждут унижения в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru