Теннисистка Павлюченкова заразилась коронавирусом

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на COVID-19. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.

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«Во вторник я прилетела в Австралию и сдала тест на COVID-19, который оказался положительным», — написала россиянка.

С 17 по 30 января запланирован Открытый чемпионат Австралии. Павлюченкова, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, попала в основную сетку одиночного турнира.

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде официально отменен из-за коронавируса, который выявили у участников состязания, следует из релиза Международной федерации хоккея (IIHF).

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Фото: instagram.com/nastia_pav
ТЕГИ:КоронавирусСпортБольшой Теннис
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