Теннисистка Павлюченкова заразилась коронавирусом

«Во вторник я прилетела в Австралию и сдала тест на COVID-19, который оказался положительным», — написала россиянка.

С 17 по 30 января запланирован Открытый чемпионат Австралии. Павлюченкова, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, попала в основную сетку одиночного турнира.

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде официально отменен из-за коронавируса, который выявили у участников состязания, следует из релиза Международной федерации хоккея (IIHF).

