Теннисист Рублёв не выступит за сборную России на ATP Cup

В сообщении говорится, что из-за этого теннисист не сможет выступить за сборную России на Кубке Ассоциации (ATP Cup), который пройдет с 1 по 9 января 2022 года в Сиднее (Австралия).

Сам Рублёв в своём Twitter рассказал, что находится на самоизоляции. Также он усточнил, что у него были минимальные симптомы.

Ранее Рублёв стал победителем выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — Mubadala World Tennis Championship, сообщает RT.

