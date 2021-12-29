Теннисист Рублёв не выступит за сборную России на ATP Cup

Пятая ракетка мира Андрей Рублёв сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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В сообщении говорится, что из-за этого теннисист не сможет выступить за сборную России на Кубке Ассоциации (ATP Cup), который пройдет с 1 по 9 января 2022 года в Сиднее (Австралия).

Сам Рублёв в своём Twitter рассказал, что находится на самоизоляции. Также он усточнил, что у него были минимальные симптомы.

Ранее Рублёв стал победителем выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — Mubadala World Tennis Championship, сообщает RT.

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Фото: instagram.com/andreyrublev
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