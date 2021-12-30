Названа причина отмены молодежного чемпионата мира в Канаде
Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде официально отменен из-за коронавируса, который выявили у участников состязания, следует из релиза Международной федерации хоккея (IIHF).
«Совет федерации решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма "омикрон" чемпионат мира будет отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников», — заявили в федерации.
Как сообщил президент IIHF Люк Тардиф, распространение COVID-19 вынудило федерацию пересмотреть протоколы, чтобы попытаться «остановить любое потенциальное распространение».
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал верным решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить проведение молодежного чемпионата мира по хоккею.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Теннисистка Павлюченкова заразилась коронавирусом
- Дипломат Лукьянцев оценил возможность возвращения смертной казни в РФ
- Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров
- ПФР расширяет меры поддержки россиян
- Названа причина отмены молодежного чемпионата мира в Канаде
- Зеленского уличили в нарушении девяти статей конституции
- Девушка Саакашвили сообщила о его критическом состоянии
- Депутат обратилась к министру просвещения с просьбой продлить школьные каникулы
- Белый дом раскрыл тему переговоров Байдена и Путина
- Савченко: Украину ждут унижения в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru