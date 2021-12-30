Названа причина отмены молодежного чемпионата мира в Канаде

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде официально отменен из-за коронавируса, который выявили у участников состязания, следует из релиза Международной федерации хоккея (IIHF).

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«Совет федерации решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма "омикрон" чемпионат мира будет отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников», — заявили в федерации.

Как сообщил президент IIHF Люк Тардиф, распространение COVID-19 вынудило федерацию пересмотреть протоколы, чтобы попытаться «остановить любое потенциальное распространение».

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал верным решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить проведение молодежного чемпионата мира по хоккею.

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ФОТО: ru.wikipedia.org/Matt Boulton
ТЕГИ:Хоккей
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