Названа причина отмены молодежного чемпионата мира в Канаде

«Совет федерации решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма "омикрон" чемпионат мира будет отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников», — заявили в федерации.

Как сообщил президент IIHF Люк Тардиф, распространение COVID-19 вынудило федерацию пересмотреть протоколы, чтобы попытаться «остановить любое потенциальное распространение».

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал верным решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить проведение молодежного чемпионата мира по хоккею.

