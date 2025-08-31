Теннисист Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой

Российский теннисист Даниил Медведев перестал сотрудничать со своим тренером Жилем Серварой. Об этом сам француз написал на своей странице в одной из соцсетей.

«Наше фантастическое приключение, длившееся восемь сезонов, подходит к концу», - добавил Сервара, поблагодарив российского спортсмена за совместную работу и «прекрасные воспоминания».