Теннисист Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой
Российский теннисист Даниил Медведев перестал сотрудничать со своим тренером Жилем Серварой. Об этом сам француз написал на своей странице в одной из соцсетей.
«Наше фантастическое приключение, длившееся восемь сезонов, подходит к концу», - добавил Сервара, поблагодарив российского спортсмена за совместную работу и «прекрасные воспоминания».
Теннисист тренировался под руководством француза с 2017 года. Вместе с Серварой Медведев одержал победу на US Open—2021, а также на шести турнирах серии «Мастерс», Итоговом турнире и стал первой ракеткой мира.
25 августа российский теннисист вылетел в первом круге US Open—2025 в результате поражения от француза Бенжамена Бонзи. Медведев во время матча поругался с судьей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Даниила Медведева оштрафовали на $42,5 тысячи из-за поведения на US Open.
