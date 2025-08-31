Теннисист Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой

Российский теннисист Даниил Медведев перестал сотрудничать со своим тренером Жилем Серварой. Об этом сам француз написал на своей странице в одной из соцсетей.

«Наше фантастическое приключение, длившееся восемь сезонов, подходит к концу», - добавил Сервара, поблагодарив российского спортсмена за совместную работу и «прекрасные воспоминания».

Теннисист тренировался под руководством француза с 2017 года. Вместе с Серварой Медведев одержал победу на US Open—2021, а также на шести турнирах серии «Мастерс», Итоговом турнире и стал первой ракеткой мира.

25 августа российский теннисист вылетел в первом круге US Open—2025 в результате поражения от француза Бенжамена Бонзи. Медведев во время матча поругался с судьей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Даниила Медведева оштрафовали на $42,5 тысячи из-за поведения на US Open.

ФОТО: EPA / ТАСС
