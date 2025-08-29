«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» уволил главного тренера Жозе Моуринью. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Мы приняли решение расстаться с Жозе Моуринью... Клуб благодарит его за вклад в развитие нашей команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — указано в сообщении.

Один из самых титулованных тренеров планеты сотрудничал с клубом с 2024 года. Под руководством Моуринью «Фенербахче» не добился значительных успехов, команда вылетела из Лиги чемпионов, а в турецком чемпионате после двух игр сезона 2025/2026 занимает седьмую строчку турнирной таблицы.

Между тем СМИ сообщили, что бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини может стать новым наставником московского «Спартака», напоминает «Свободная пресса».

