«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» уволил главного тренера Жозе Моуринью. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Мы приняли решение расстаться с Жозе Моуринью... Клуб благодарит его за вклад в развитие нашей команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — указано в сообщении.

Один из самых титулованных тренеров планеты сотрудничал с клубом с 2024 года. Под руководством Моуринью «Фенербахче» не добился значительных успехов, команда вылетела из Лиги чемпионов, а в турецком чемпионате после двух игр сезона 2025/2026 занимает седьмую строчку турнирной таблицы.

Между тем СМИ сообщили, что бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини может стать новым наставником московского «Спартака», напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ТренерФутболТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры