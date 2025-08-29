«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью
Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» уволил главного тренера Жозе Моуринью. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Мы приняли решение расстаться с Жозе Моуринью... Клуб благодарит его за вклад в развитие нашей команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — указано в сообщении.
Один из самых титулованных тренеров планеты сотрудничал с клубом с 2024 года. Под руководством Моуринью «Фенербахче» не добился значительных успехов, команда вылетела из Лиги чемпионов, а в турецком чемпионате после двух игр сезона 2025/2026 занимает седьмую строчку турнирной таблицы.
Между тем СМИ сообщили, что бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини может стать новым наставником московского «Спартака», напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Фенербахче» уволил Жозе Моуринью
- «Феноменальный профи!»: Родиона Щедрина сравнили с Чайковским и Рахманиновым
- Двух жителей Ярославской области задержали за госизмену
- В Дагестане один человек пострадал при пожаре на АЗС
- В Москве школьные и родительские чаты переведут в Max
- Три россиянки прошли в третий круг US Open
- «Верифицирован народом»: Майданов о попадании в список песен для школьников
- СМИ: Западный контингент на Украине могут составить силы Франции и Британии
- В Петербурге три человека пострадали при наезде катера на бревно
- Сергей Шнуров признался в любви к геометрии и физкультуре в школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru