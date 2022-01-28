«Темпераментная личность»: Медведеву предрекли победу в Australian Open

«Была хорошая игра, борьба, выяснение каких-то отношений со зрителями и судьями, но Медведев оказался очень психологически устойчив. Не говоря о том, что он с каждой игрой на этом чемпионате прибавлял. Поэтому его выход в финал справедлив. Мы его можем все поздравить. Но рано петь большие дифирамбы, давайте посмотрим, как он обыграет Надаля. Я предвкушаю запахи этой игры», - отметил тренер.

Он также оценил шансы соперника Медведева.

«У Надаля есть все плюсы, он сейчас в хорошей физической форме. Теннисист не играл полгода, поэтому достаточно отдохнул. Испанец сейчас поймал кураж и то, что он дошел до финала, говорит о том, что Надаль есть Надаль. На протяжении многих лет есть три ведущих игрока: Надаль, Джокович и Федерер. Испанец всех прошел, оказавшись на поверхности Australian Open. Задача Медведева – обыграть его, и тогда все, что прошел Надаль, останется в запасе опыта у нашего игрока. Он в хорошей форме и может еще побазарить где-то, а потом выйти и легко выиграть», - подчеркнул спортсмен.

При этом он выделил черты, благодаря которым россиянин сможет обыграть испанского теннисиста в финале.