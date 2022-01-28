«Темпераментная личность»: Медведеву предрекли победу в Australian Open
Тренер Владимир Камельзон похвалил Дмитрия Медведева за победу в полуфинале на Australian Open, подчеркнув, что уже ожидает его финальную схватку с испанцем Рафаэлем Надалем.
Даниил Медведев очень достойно показывает себя в теннисном первенстве, поэтому у него есть все шансы обыграть Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон.
Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале он сразился с греком Стефаносом Циципасом. Камельзон заявил, что «Медведев справедливо вышел в финал».
«Была хорошая игра, борьба, выяснение каких-то отношений со зрителями и судьями, но Медведев оказался очень психологически устойчив. Не говоря о том, что он с каждой игрой на этом чемпионате прибавлял. Поэтому его выход в финал справедлив. Мы его можем все поздравить. Но рано петь большие дифирамбы, давайте посмотрим, как он обыграет Надаля. Я предвкушаю запахи этой игры», - отметил тренер.
Он также оценил шансы соперника Медведева.
«У Надаля есть все плюсы, он сейчас в хорошей физической форме. Теннисист не играл полгода, поэтому достаточно отдохнул. Испанец сейчас поймал кураж и то, что он дошел до финала, говорит о том, что Надаль есть Надаль. На протяжении многих лет есть три ведущих игрока: Надаль, Джокович и Федерер. Испанец всех прошел, оказавшись на поверхности Australian Open. Задача Медведева – обыграть его, и тогда все, что прошел Надаль, останется в запасе опыта у нашего игрока. Он в хорошей форме и может еще побазарить где-то, а потом выйти и легко выиграть», - подчеркнул спортсмен.
При этом он выделил черты, благодаря которым россиянин сможет обыграть испанского теннисиста в финале.
«У Медведева есть скорость, необычная подача. К тому же, закрученные мячи Надаля дольше держатся в воздухе, что нашему игроку будет удобно. В техническом отношении Медведев сегодня очень силен. Это говорит о том, что он сегодня пришел в элитную группу и занимает там практически первое место. С виду Даня интеллигентный, якобы даже немного простоватый, а на самом деле это очень темпераментная личность. Особенно его темперамент проявляется в теннисной жизни - там, где надо побеждать, поэтому он и выигрывает», - заключил Камельзон.
Ранее самый титулованный теннисист в истории России, олимпийский чемпион Евгений Кафельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Даниил Медведев хорошо готов к Australian Open, а отсутствие на турнире первой ракетки мира Новака Джоковича не повлияет на его настрой.
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