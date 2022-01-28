«Как рыба в воде»: Веснина оценила игру Медведева в полуфинале Australian Open

В финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который в полуфинале одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). По словам Весниной, это достойный соперник для Медведева.

«Надаль – это серьезнейший оппонент! Обыграть Рафаэля Надаля – это самый запоминающийся момент в карьере, он обыгрывал гораздо более молодых и опасных соперников. Его уже все списали со счетов, у него же была операция в прошлом году, но он доказал, что он не просто так дошел до финала. Он топ игрок, играет на протяжении многих лет и находит в себе мотивацию, находит в себе силы побеждать, бороться, выходить [на корт]», - отметила она.

Со своей стороны, бывшая первая ракетка мира, теннисист Евгений Кафельников рассказал «Радиоточке НСН», что не успел оценить матч.

«Я не смотрел матч, я летел в самолете, но результат я знаю, что он вышел в финал», - пояснил спортсмен.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон в интервью «Радиоточке НСН» назвал Медведева главным фаворитом Australian Open и указал, чем необычная нынешняя ситуация для россиянина.

