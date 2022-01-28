«Как рыба в воде»: Веснина оценила игру Медведева в полуфинале Australian Open

Встреча Медведева с Циципасом была напряженной, однако российский спортсмен показал себя с лучшей стороны, отметила теннисистка Елена Веснина.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в ходе Australian Open показал себя игроком топ-уровня, подтвердила теннисистка Елена Веснина в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. Соперником россиянина в 1/2 финала был греческий спортсмен Стефанос Циципас.

«Игра была очень напряженная, очень нервная. Первый сет был очень напряженный, невозможно было даже определить, кто победит в этом матче, кто находится в лучшей форме, настолько они были равны. Но ближе к третьему сету Даня показал, что он уже игрок топ-уровня, потому что в самые решающие, нужные моменты он прибавляет и находит свою игру. В полуфинале Даня лучше подавал, первая подача у него была лучше. Даня затягивал Циципаса в длинные розыгрыши, а Стефаносу было сложнее переиграть Даниила именно в длинных розыгрышах. Даниил там себя чувствовал как рыба в воде, он вывел его именно на тот теннис, который удобен ему, и Циципас начал чувствовать себя менее уверенно, начал допускать какие-то ошибки и тем самым был полностью деморализован. Даня большой молодец, это великолепное достижение, это второй шлем подряд, и он в финале играет. Пожелаем Даниилу удачи», - порадовалась спортсменка.
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В финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который в полуфинале одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). По словам Весниной, это достойный соперник для Медведева.

«Надаль – это серьезнейший оппонент! Обыграть Рафаэля Надаля – это самый запоминающийся момент в карьере, он обыгрывал гораздо более молодых и опасных соперников. Его уже все списали со счетов, у него же была операция в прошлом году, но он доказал, что он не просто так дошел до финала. Он топ игрок, играет на протяжении многих лет и находит в себе мотивацию, находит в себе силы побеждать, бороться, выходить [на корт]», - отметила она.

Со своей стороны, бывшая первая ракетка мира, теннисист Евгений Кафельников рассказал «Радиоточке НСН», что не успел оценить матч.

«Я не смотрел матч, я летел в самолете, но результат я знаю, что он вышел в финал», - пояснил спортсмен.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон в интервью «Радиоточке НСН» назвал Медведева главным фаворитом Australian Open и указал, чем необычная нынешняя ситуация для россиянина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияТеннис
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