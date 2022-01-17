«Остался один воин!» Каковы шансы Медведева на Australian Open без Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев хорошо готов к Australian Open, а отсутствие на турнире первой ракетки мира Новака Джоковича не повлияет на его настрой, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» самый титулованный теннисист в истории России, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

Ранее стало известно, что Джоковичу запретили въезд в Австралию в течение трех лет. Визу серба аннулировали из-за отсутствия прививки от коронавируса, он покинул страну и отправился в Дубай. Медведев занимает второе место в мировом рейтинге.

«Я думаю, да, Медведев в оптимальной форме. Он бы себя нормально чувствовал и с участием Джоковича. Его отсутствие или участие никак не повлияло бы на настрой Медведева. Он прекрасно понимает, что обыгрывал Джоковича, и мог бы его обыграть (и сейчас – прим. НСН). Думаю, никакие сопутствующие события из нужной колеи Даниила ни как бы не сбросили», - сказал Кафельников.

Со своей стороны, заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон в интервью «Радиоточке НСН» назвал Медведева главным фаворитом Australian Open и указал, чем необычная нынешняя ситуация для россиянина.

«Думаю, что он хорошо готов. Здесь никаких секретов нет, он - претендент на первое место без Джоковича. Он хорошо сыграл на Кубе Дэвиса, хорошо дальше подготовился, сейчас ему ничто не мешает пройти австралийский «Большой шлем». Он теперь будет как бы «один воин». Все будут стараться у кого выиграть? У Медведева. Конечно, задача у него такая, которой раньше не было», - сказал Камельзон.

По его словам, какого-то большого психологического подъема в связи с отсутствием Джоковича Медведев испытывать не должен.

«Нет, это не совсем так. Это не играет никакой роли. У него работает целая команда, возникла необычная ситуация. Даже если бы был Джокович, он все равно должен сам пройти определенное количество игр», - пояснил заслуженный тренер.

По его мнению, Медведеву стоит забыть прошлые неудачи, в частности, ноябрьское поражение в финале итогового турнира АТР (Ассоциации теннисистов-профессионалов) от немца Александра Зверева.

«Поражение в финале АТР ничего здесь не решает. И абсолютно ни о чем не говорит. Все, что он проиграл, Медведев должен забыть, и задача стоит, чтобы никому не проиграть в этом турнире. Проход у него будет очень тяжелый, все будут в хорошей форме выходить "на Медведева"», - пояснил Камельзон.

Евгений Кафельников также считает, что то поражение никак не скажется на выступлении Медведева на австралийском турнире «Большого шлема».

«Итоговый турнир АТР был два месяца назад, уже прошло столько времени, он играл в других турнирах, так что, думаю, это абсолютно никак не скажется на его выступлениях», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Australian Open (Открытый чемпионат Австралии) в ходит в четверку турниров «Большого шлема» наряду с US Open (Открытый чемпионат США), «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции) и «Уимблдоном». Это крупнейшие и самые престижные соревнования в мировом теннисе.

Высшим достижением Медведева на Australian Open является выход в финал в 2021 году. Тогда он в решающем матче проиграл Джоковичу. Кроме того, в 2021 году Медведев выиграл US Open, на этот раз победив в финале серба.

