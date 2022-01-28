Надаль вышел в финал Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
В полуфинале турнира Надаль одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3).
Испанский спортсмен в финальной игре встретится с победителем полуфинального матча между второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом.
Ранее Медведев назвал Циципаса сложным соперником, выразив надежду, что будет «классно подавать и покажет лучший теннис», пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Надаль вышел в финал Australian Open
- В Москве автовладельцев призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада
- В ЛНР заявили о полетах американских самолетов-разведчиков над Украиной
- Самолет из Узбекистана экстренно сел в Екатеринбурге
- На Украине засомневались в дееспособности Зеленского
- В МИД Германии заявили, что вступления Украины в НАТО нет в повестке дня
- Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление Украине оружия
- В Санкт-Петербурге задержан главврач клиники, в которой погибли три человека
- Медведев: Нет смысла вводить новый локдаун из-за COVID-19
- Кадыров посоветовал Госдепу США научиться соблюдать права человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru