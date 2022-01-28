Надаль вышел в финал Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

В полуфинале турнира Надаль одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3).

Испанский спортсмен в финальной игре встретится с победителем полуфинального матча между второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Медведев назвал Циципаса сложным соперником, выразив надежду, что будет «классно подавать и покажет лучший теннис», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияТеннис
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