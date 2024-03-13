Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что готова извиниться перед тренером Этери Тутберидзе, если узнает правду по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», - сказала Тарасова ТАСС.

Адвокат пояснил, что Тарасовой может грозить штраф за слова о допинге Валиевой

Ранее Тарасова заявила в интервью телеканалу «Россия-1», что запрещенное вещество может дать спортсменке только ее тренер. Также Тарасова считает, что Валиева «не виновата, она просто этого не знала». Тренер фигуристки Тутберидзе обвинила Тарасову в клевете и попросила принести официальные извинения.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года. В ее допинг-пробе был обнаружен триметазидин, передает RT. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал ее дедушка и произошло бытовое «загрязнение».

Ранее Татьяна Тарасова посоветовала заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе взять вину на себя в ситуации с допинг-скандалом и дисквалификацией Камилы Валиевой.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:ДопингТатьяна Тарасова

Горячие новости

Все новости

партнеры