Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе

Ранее Тарасова заявила в интервью телеканалу «Россия-1», что запрещенное вещество может дать спортсменке только ее тренер. Также Тарасова считает, что Валиева «не виновата, она просто этого не знала». Тренер фигуристки Тутберидзе обвинила Тарасову в клевете и попросила принести официальные извинения.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года. В ее допинг-пробе был обнаружен триметазидин, передает RT. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал ее дедушка и произошло бытовое «загрязнение».

Ранее Татьяна Тарасова посоветовала заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе взять вину на себя в ситуации с допинг-скандалом и дисквалификацией Камилы Валиевой.



