Тарасова посоветовала Тутберидзе взять вину на себя в ситуации с Валиевой

Тарасова заявила, что на месте Тутберидзе сказала бы, «что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка». По ее мнению, это единственно верное решение.

Ранее Тутберидзе заявила, что не сомневается в невиновности фигуристки, так как все ее спортсмены «чистые», иначе быть не может.

Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, российскую сборную по фигурному катанию лишили золотых медалей в командном турнире.

