Тарасова посоветовала Тутберидзе взять вину на себя в ситуации с Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе взять вину на себя в ситуации с допинг-скандалом и дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

«Наказание России»: Журова назвала дисквалификацию Валиевой спланированной акцией

Тарасова заявила, что на месте Тутберидзе сказала бы, «что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка». По ее мнению, это единственно верное решение.

Ранее Тутберидзе заявила, что не сомневается в невиновности фигуристки, так как все ее спортсмены «чистые», иначе быть не может.

Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, российскую сборную по фигурному катанию лишили золотых медалей в командном турнире.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:ДисквалификацияДопингСпортсменыСпортФигурное КатаниеТатьяна Тарасова

Горячие новости

Все новости

партнеры