Журова заявила, что тренер и врач несут ответственность за допинг Валиевой

«Я считаю, что это провокация со стороны журналистов, Тарасовой позвонили и предложили это прокомментировать. Она сказала «в сердцах». Я считаю, что за несовершеннолетнюю девочку несут ответственность все, кто с ней работает – тренер, врач, родители. Все несут ответственность, потому что она ребенок. Она не может взять таблетку сама. Надо понять, как запрещенный препарат попал в ее организм. Возможно, это было по неосторожности взрослых. Она выпила что-то, например, из стакана, где до этого было лекарство. Виноваты все взрослые. Может, Тарасова это имела в виду? Ребенок сам не виноват в 15 лет. Тарасова в целом сказала, что тренер не может быть не виноват в такой ситуации, не просто про Тутберидзе», - объяснила она.

Ранее Тарасова заявила, что в ситуации с обнаруженным у Валиевой допингом несет ответственность тренер, поскольку любые препараты спортсмену «может дать только тренер», передает «Радиоточка НСН».

