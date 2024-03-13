Адвокат пояснил, что Тарасовой может грозить штраф за слова о допинге Валиевой
В случае возбуждения уголовного дела о клевете заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой может грозить до миллиона рублей штрафа. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.
Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за обвинения в причастности специалиста к допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой, назвав высказывания заслуженного тренера СССР «намеренной клеветой».
«Дело может быть возбуждено по статье 128.1, части второй Уголовного кодекса — «Клевета с использованием средств массовой информации или совершенная в публичном выступлении». Наказывается штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы до двух лет. Но понятно, что лишения свободы здесь не будет», - пояснил эксперт.
Адвокат также добавил, что в действительности Тутберидзе вряд ли обратиться в суд, поскольку слова Тарасовой выражают ее личную позицию и не затрагивают честь и достоинство конкретного человека.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал до декабря 2025 года Камилу Валиеву, в допинг-пробе которой обнаружили запрещенный триметазидин. Позже спортсменку исключили из кандидатов в сборную России по фигурному катанию, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соцопрос: Большинство россиян работают по вечерам и в выходные
- Суд удовлетворил ходатайство Шакро Молодого об УДО
- Власти Крыма опровергли дефицит топлива в регионе
- Россиянам предрекли снижение краж денег с банковских счетов из-за нового закона
- Россиян предупредили о скрытых рисках покупки недостроенной дачи
- Лолита назвала «проведением Господа» вынужденную паузу в карьере
- СМИ: Суд отказался взыскать с актёра Хориняка 8 миллионов рублей
- Минобороны: В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ
- Картину «Близкий друг» Рене Магритта продали с аукциона за £33,6 миллиона
- Путин: Необходимо привлекать мигрантов для устранения дефицита кадров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru