Адвокат пояснил, что Тарасовой может грозить штраф за слова о допинге Валиевой

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за обвинения в причастности специалиста к допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой, назвав высказывания заслуженного тренера СССР «намеренной клеветой».

«Дело может быть возбуждено по статье 128.1, части второй Уголовного кодекса — «Клевета с использованием средств массовой информации или совершенная в публичном выступлении». Наказывается штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы до двух лет. Но понятно, что лишения свободы здесь не будет», - пояснил эксперт.

Адвокат также добавил, что в действительности Тутберидзе вряд ли обратиться в суд, поскольку слова Тарасовой выражают ее личную позицию и не затрагивают честь и достоинство конкретного человека.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал до декабря 2025 года Камилу Валиеву, в допинг-пробе которой обнаружили запрещенный триметазидин. Позже спортсменку исключили из кандидатов в сборную России по фигурному катанию, напоминает «Радиоточка НСН».

