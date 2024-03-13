Адвокат пояснил, что Тарасовой может грозить штраф за слова о допинге Валиевой

В случае возбуждения уголовного дела о клевете заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой может грозить до миллиона рублей штрафа. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

Тарасова: Допинг Валиевой мог дать только тренер

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за обвинения в причастности специалиста к допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой, назвав высказывания заслуженного тренера СССР «намеренной клеветой».

«Дело может быть возбуждено по статье 128.1, части второй Уголовного кодекса — «Клевета с использованием средств массовой информации или совершенная в публичном выступлении». Наказывается штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы до двух лет. Но понятно, что лишения свободы здесь не будет», - пояснил эксперт.

Адвокат также добавил, что в действительности Тутберидзе вряд ли обратиться в суд, поскольку слова Тарасовой выражают ее личную позицию и не затрагивают честь и достоинство конкретного человека.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал до декабря 2025 года Камилу Валиеву, в допинг-пробе которой обнаружили запрещенный триметазидин. Позже спортсменку исключили из кандидатов в сборную России по фигурному катанию, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Фигурное КатаниеТатьяна Тарасова

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