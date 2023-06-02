«Свобода и нерукопожатные»: Россия и Украина сразились на «Ролан Гаррос»
Блинкова в драматичной борьбе уступила Свитолиной, однако следующей соперницей украинки будет Касаткина, успевшая повидаться с автором «Ромашек».
Первая неделя лета проходит под знаком российских теннисисток, феерично выступающих во Франции на турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос».
Выход в третий круг турнира сразу восьми наших девушек не позволил организаторам избежать российско-украинского противостояния, в котором Анна Блинкова несколько минут назад уступила Элине Свитолиной.
Успел в Париже зажечь и серб Новак Джокович, выступивший на весь мир с заявлениями о Косово, кроме того, на кортах была замечена певица Земфира, признанная в России иноагентом.
«МЫ ЖИВЕМ В СВОБОДНОМ МИРЕ»
24-летняя москвичка Анна Блинкова занимает 56-е место в мировом рейтинге, 28-летняя Свитолина, вернувшаяся на корт после рождения ребенка, - в конце второй сотни, при этом украинка имеет в коллекции бронзу Олимпиады-2020 в Токио.
Теннис остается одним из немногих видов спорта, где еще не «отменили» российских спортсменов. В конце мая Блинкова со Свитолиной встречались в финале турнира в Страсбуре. Тогда украинка победила и не стала пожимать руку россиянке, более десяти лет живущей и тренирующейся во Франции.
Первый сет сегодняшнего матча выиграла Блинкова 6:2, во втором с таким же счетом победила Свитолина, решающий третий сет шел с переменным успехом, однако в концовке украинка все-таки смогла в драматичной борьбе вырвать победу 7:5.
Однако на этом российско-украинское противостояние не заканчивается. Уже в следующем матче Свитолина сыграет с сильнейшей российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.
Помимо спортивной составляющей, Элина Свитолина успела сделать во Франции несколько заявлений, удививших уставших от политики болельщиков. В частности, она выступила против запрета Минспорта Украины на соревнования с участием россиян.
«Я не понимаю этого решения Минспорта Украины. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса всё произошло. Мы просто стреляем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну. (…) Лучше выходить и побеждать россиян и белорусов на спортивной арене. Это было бы правильно», — отметила Свитолина.
Кроме того, она поддержала серба Новака Джоковича, публично осудившего насилие в Косово.
«Мы живём в свободном мире, так почему бы не высказать своё мнение о чём-то? Думаю, если ты веришь во что-то, стоишь горой за эту идею, ты должен выразить свою позицию. Я не знаю политику Сербии. Так что, если Новак так думает, значит, таково его мнение», — сказала Свитолина на пресс-конференции, добавив, что не знает, независимая страна Косово или нет.
СЕРБ, РОМАШКИ И «НЕРУКОПОЖАТНЫЕ»
На фоне аккуратной в высказываниях Свитолиной «чемпионкой» по антироссийским выходкам на «Ролан Гаррос» стала другая украинка, Марта Костюк.
В один из дней она умудрилась демонстративно не пожать руки на корте сразу трем россиянкам: Вере Звонарёвой, Анне Блинковой и Варваре Грачёвой. Кроме того, «нерукопожатной» оказалась вторая ракетка мира, белоруска Арине Соболенко, обыгравшая Костюк в первом же раунде. После этого Костюк освистали болельщики.
По состоянию на данную минуту, в четвертый круг «Ролан Гаррос» пробились россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченко, обыгравшая сегодня Анастасию Потапову. Камилла Рахимова уступила в пятницу Соболенко, Элина Аванесян начнет свой матч позже, а Екатерина Александрова с Миррой Андреевой выйдут на корт 3 июня.
Еще одним ярким событием на «Ролан Гаррос» стал поступок третьей ракетки мира, серба Новака Джоковича.
«Косово — сердце Сербии. Остановите насилие», - написал он после одной из игр прямо на камере, обратив внимание общественности на события севере Косова.
При этом организаторы «Ролан Гаррос» не стали применять против серба санкции, отметив, что на турнирах «Большого шлема» нет правил, регламентирующих, что могут говорить игроки, а что нет.
Кроме того, на турнире во Франции засветилась певица Земфира, признанная в РФ иноагентом. Она пришла на матч Дарьи Касаткиной, после чего в соцсетях теннисистки появилось их совместное фото.
«Привет, ромашки», - написала Касаткина в Telegram, добавив, что «очень рада второй год подряд видеть у себя в боксе одного из своих кумиров».
В прошлом году в бокс к Касаткиной пришли Земфира с актрисой Ренатой Литвиновой. Тогда теннисистка назвала любимыми песнями «Главное», «Мачо», «Хочешь» и «Жить в твоей голове».
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