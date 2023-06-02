«Свобода и нерукопожатные»: Россия и Украина сразились на «Ролан Гаррос»

«МЫ ЖИВЕМ В СВОБОДНОМ МИРЕ»

24-летняя москвичка Анна Блинкова занимает 56-е место в мировом рейтинге, 28-летняя Свитолина, вернувшаяся на корт после рождения ребенка, - в конце второй сотни, при этом украинка имеет в коллекции бронзу Олимпиады-2020 в Токио.

Теннис остается одним из немногих видов спорта, где еще не «отменили» российских спортсменов. В конце мая Блинкова со Свитолиной встречались в финале турнира в Страсбуре. Тогда украинка победила и не стала пожимать руку россиянке, более десяти лет живущей и тренирующейся во Франции.

Первый сет сегодняшнего матча выиграла Блинкова 6:2, во втором с таким же счетом победила Свитолина, решающий третий сет шел с переменным успехом, однако в концовке украинка все-таки смогла в драматичной борьбе вырвать победу 7:5.

Однако на этом российско-украинское противостояние не заканчивается. Уже в следующем матче Свитолина сыграет с сильнейшей российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Помимо спортивной составляющей, Элина Свитолина успела сделать во Франции несколько заявлений, удививших уставших от политики болельщиков. В частности, она выступила против запрета Минспорта Украины на соревнования с участием россиян.

«Я не понимаю этого решения Минспорта Украины. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса всё произошло. Мы просто стреляем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну. (…) Лучше выходить и побеждать россиян и белорусов на спортивной арене. Это было бы правильно», — отметила Свитолина.

Кроме того, она поддержала серба Новака Джоковича, публично осудившего насилие в Косово.

«Мы живём в свободном мире, так почему бы не высказать своё мнение о чём-то? Думаю, если ты веришь во что-то, стоишь горой за эту идею, ты должен выразить свою позицию. Я не знаю политику Сербии. Так что, если Новак так думает, значит, таково его мнение», — сказала Свитолина на пресс-конференции, добавив, что не знает, независимая страна Косово или нет.