«Свобода и нерукопожатные»: Россия и Украина сразились на «Ролан Гаррос»

Блинкова в драматичной борьбе уступила Свитолиной, однако следующей соперницей украинки будет Касаткина, успевшая повидаться с автором «Ромашек».

Первая неделя лета проходит под знаком российских теннисисток, феерично выступающих во Франции на турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

Выход в третий круг турнира сразу восьми наших девушек не позволил организаторам избежать российско-украинского противостояния, в котором Анна Блинкова несколько минут назад уступила Элине Свитолиной.

Успел в Париже зажечь и серб Новак Джокович, выступивший на весь мир с заявлениями о Косово, кроме того, на кортах была замечена певица Земфира, признанная в России иноагентом.

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«МЫ ЖИВЕМ В СВОБОДНОМ МИРЕ»

24-летняя москвичка Анна Блинкова занимает 56-е место в мировом рейтинге, 28-летняя Свитолина, вернувшаяся на корт после рождения ребенка, - в конце второй сотни, при этом украинка имеет в коллекции бронзу Олимпиады-2020 в Токио.

Теннис остается одним из немногих видов спорта, где еще не «отменили» российских спортсменов. В конце мая Блинкова со Свитолиной встречались в финале турнира в Страсбуре. Тогда украинка победила и не стала пожимать руку россиянке, более десяти лет живущей и тренирующейся во Франции.

Первый сет сегодняшнего матча выиграла Блинкова 6:2, во втором с таким же счетом победила Свитолина, решающий третий сет шел с переменным успехом, однако в концовке украинка все-таки смогла в драматичной борьбе вырвать победу 7:5.

Однако на этом российско-украинское противостояние не заканчивается. Уже в следующем матче Свитолина сыграет с сильнейшей российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Помимо спортивной составляющей, Элина Свитолина успела сделать во Франции несколько заявлений, удививших уставших от политики болельщиков. В частности, она выступила против запрета Минспорта Украины на соревнования с участием россиян.

«Я не понимаю этого решения Минспорта Украины. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса всё произошло. Мы просто стреляем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну. (…) Лучше выходить и побеждать россиян и белорусов на спортивной арене. Это было бы правильно», — отметила Свитолина.

Кроме того, она поддержала серба Новака Джоковича, публично осудившего насилие в Косово.

«Мы живём в свободном мире, так почему бы не высказать своё мнение о чём-то? Думаю, если ты веришь во что-то, стоишь горой за эту идею, ты должен выразить свою позицию. Я не знаю политику Сербии. Так что, если Новак так думает, значит, таково его мнение», — сказала Свитолина на пресс-конференции, добавив, что не знает, независимая страна Косово или нет.
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СЕРБ, РОМАШКИ И «НЕРУКОПОЖАТНЫЕ»

На фоне аккуратной в высказываниях Свитолиной «чемпионкой» по антироссийским выходкам на «Ролан Гаррос» стала другая украинка, Марта Костюк.

В один из дней она умудрилась демонстративно не пожать руки на корте сразу трем россиянкам: Вере Звонарёвой, Анне Блинковой и Варваре Грачёвой. Кроме того, «нерукопожатной» оказалась вторая ракетка мира, белоруска Арине Соболенко, обыгравшая Костюк в первом же раунде. После этого Костюк освистали болельщики.

По состоянию на данную минуту, в четвертый круг «Ролан Гаррос» пробились россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченко, обыгравшая сегодня Анастасию Потапову. Камилла Рахимова уступила в пятницу Соболенко, Элина Аванесян начнет свой матч позже, а Екатерина Александрова с Миррой Андреевой выйдут на корт 3 июня.

Еще одним ярким событием на «Ролан Гаррос» стал поступок третьей ракетки мира, серба Новака Джоковича.

«Косово — сердце Сербии. Остановите насилие», - написал он после одной из игр прямо на камере, обратив внимание общественности на события севере Косова.
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При этом организаторы «Ролан Гаррос» не стали применять против серба санкции, отметив, что на турнирах «Большого шлема» нет правил, регламентирующих, что могут говорить игроки, а что нет.

Кроме того, на турнире во Франции засветилась певица Земфира, признанная в РФ иноагентом. Она пришла на матч Дарьи Касаткиной, после чего в соцсетях теннисистки появилось их совместное фото.

«Привет, ромашки», - написала Касаткина в Telegram, добавив, что «очень рада второй год подряд видеть у себя в боксе одного из своих кумиров».

В прошлом году в бокс к Касаткиной пришли Земфира с актрисой Ренатой Литвиновой. Тогда теннисистка назвала любимыми песнями «Главное», «Мачо», «Хочешь» и «Жить в твоей голове».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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