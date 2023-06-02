Россиянка Дарья Касаткина разгромила американку Стирнс в третьем круге Roland Garros
Первая ракетка России Дарья Касаткина взяла верх над представительницей США Пэйтон Стирнс в третьем круге Roland Garros, сообщает «Интерфакс».
Своей сопернице россиянка отдала лишь гейм, завершив матч в дух партиях со счетом 6:0, 6:1.
В рейтинге WTA Касаткина в настоящее время занимает 9 строчку. Следующей её соперницей станет победительница пары российско-украинского противостояния, в котором сойдутся россиянка Анна Блинкова и Элина Свитолина из Украины.
Ранее шестнадцатилетняя Мирра Андреева вышла в третий круг Roland Garros, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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