Россиянка Дарья Касаткина разгромила американку Стирнс в третьем круге Roland Garros

Первая ракетка России Дарья Касаткина взяла верх над представительницей США Пэйтон Стирнс в третьем круге Roland Garros, сообщает «Интерфакс».

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Своей сопернице россиянка отдала лишь гейм, завершив матч в дух партиях со счетом 6:0, 6:1.

В рейтинге WTA Касаткина в настоящее время занимает 9 строчку. Следующей её соперницей станет победительница пары российско-украинского противостояния, в котором сойдутся россиянка Анна Блинкова и Элина Свитолина из Украины.

Ранее шестнадцатилетняя Мирра Андреева вышла в третий круг Roland Garros, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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