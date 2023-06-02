Россиянка Дарья Касаткина разгромила американку Стирнс в третьем круге Roland Garros

Своей сопернице россиянка отдала лишь гейм, завершив матч в дух партиях со счетом 6:0, 6:1.

В рейтинге WTA Касаткина в настоящее время занимает 9 строчку. Следующей её соперницей станет победительница пары российско-украинского противостояния, в котором сойдутся россиянка Анна Блинкова и Элина Свитолина из Украины.

Ранее шестнадцатилетняя Мирра Андреева вышла в третий круг Roland Garros, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

