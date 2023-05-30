«Играют профессионалы»: Теннисистке Мирре пророчат большую спортивную карьеру
О Мирре говорят, как о перспективной и знаменитой в будущем теннисистке, сказала НСН Анна Дмитриева.
18-кратная чемпионка СССР по теннису в одиночном, парном и смешанном разрядах Анна Дмитриева заявила в беседе с НСН, что теннисистку Мирру Андрееву ждет большое будущее, но сейчас на «Ролан Гарросе» главное для неё - не победа.
Ранее стало известно, что 16-летняя Мирра Андреева одержала победу на старте «Ролан Гаррос». Российская теннисистка американку Элисон Риск в первом круге. Матч завершился со счетом 6:2, 6:1. Девушки провели на корте 57 минут.
«Это не первая победа. Она очень хорошо сыграла в своем первом турнире в Мадриде, где выиграла три матча подряд у теннисисток с хорошим послужным списком. Мирра прошла квалификационный турнир, где очень уверенно обыграла достаточно хорошо знакомых игроков. И то, что она выиграла сейчас первый круг – очень приятно. Безусловно о ней говорят, как о перспективной и знаменитой в будущем теннисистке. Неизвестно, как сложится жизнь, но пока все у нее идет прекрасно», - сказала Дмитриева.
Собеседница НСН не стала оценивать шансы Мирры на «Ролан Гарросе».
«Трудно сказать. Для нее каждый матч маленькое испытание. Тем более на таком турнире. Пока спешить не надо, она приехала не победить, а увидеть, как играют настоящие профессионалы», - резюмировала Дмитриева.
Ранее российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге серии WTA 250. В полуфинале россиянка обыграла представительницу США Лорен Дэвис. Матч завершился в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.
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