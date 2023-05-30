«Играют профессионалы»: Теннисистке Мирре пророчат большую спортивную карьеру

18-кратная чемпионка СССР по теннису в одиночном, парном и смешанном разрядах Анна Дмитриева заявила в беседе с НСН, что теннисистку Мирру Андрееву ждет большое будущее, но сейчас на «Ролан Гарросе» главное для неё - не победа.