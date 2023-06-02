«Великолепная восьмерка»: Российские теннисистки установили рекорд на «Ролан Гаррос»

Сразу восемь российских теннисисток вышли в третий круг проходящего во Франции турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

Это рекордное представительство среди стран. В эту стадию также пробились шесть американок и по две теннисистки из Украины и Казахстана. Остальные страны имеют лишь по одной представительнице в третьем круге.