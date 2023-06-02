«Великолепная восьмерка»: Российские теннисистки установили рекорд на «Ролан Гаррос»
Сразу восемь российских теннисисток вышли в третий круг проходящего во Франции турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
Это рекордное представительство среди стран. В эту стадию также пробились шесть американок и по две теннисистки из Украины и Казахстана. Остальные страны имеют лишь по одной представительнице в третьем круге.
Мировые СМИ уделяют особое внимание матчу между россиянкой Анной Блинковой (на фото) и украинкой Элиной Свитолиной, который состоится сегодня.
Помимо Блинковой, 2 июня свои матчи проведут Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова, Анастасия Потапова и Элина Аванесян, при этом Павлюченкова и Потапова сыграют между собой. 3 июня на парижские корты выйдут Мирра Андреева и Екатерина Александрова.
Знаменитая советская теннисистка Анна Дмитриева ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о перспективах Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».
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