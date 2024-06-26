«Футбол без нас»: Журова поспорила с Фетисовым о показе Евро-2024 в России

В трансляции матчей чемпионата Европы по футболу нет ничего непатриотичного, при этом их показ на центральных каналах России был бы неправильным, заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с НСН.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что считает предательством трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу в России и чемпионата мира по хоккею. Сам он отметил в интервью агентству Regnum, что не смотрит никакие международные соревнования. Журова частично согласилась с Фетисовым.