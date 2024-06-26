«Футбол без нас»: Журова поспорила с Фетисовым о показе Евро-2024 в России
Если дети, которые занимаются футболом профессионально, не будут видеть, как играют иностранные клубы, они не достигнут мастерства, отметила в эфире НСН депутат Светлана Журова.
В трансляции матчей чемпионата Европы по футболу нет ничего непатриотичного, при этом их показ на центральных каналах России был бы неправильным, заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с НСН.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что считает предательством трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу в России и чемпионата мира по хоккею. Сам он отметил в интервью агентству Regnum, что не смотрит никакие международные соревнования. Журова частично согласилась с Фетисовым.
«Финал чемпионата Европы – это серьезное соревнование мирового значения. Конечно, любители спорта и футбола хотят его посмотреть, потому что это красиво и интересно, без привязки к политической ситуации. Если бы это было на центральных каналах, это было бы неправильно, но на спортивном канале – да. Если наши дети, которые занимаются футболом профессионально, не будут видеть, как играют иностранные клубы, они не достигнут мастерства. Они должны смотреть, куда им нужно стремиться. Не вижу здесь ничего непатриотичного», - сказала Журова.
Она отметила, что россияне многие годы смотрели футбол без участия российской сборной в финале чемпионатов.
«Мы смотрели футбол без нас многие годы, особенно финал… Не в обиду футболистам, но это правда. Например, хоккей без нас мне смотреть не хочется и не хочется, чтобы его показывали без нас, потому что мы там лидеры. А в футболе, к сожалению, получается, что самое большое наше достижение было на чемпионате мира в 2018 году. Неправильно проводить трансляцию за деньги людей, которые говорят: "Нет наших, а зачем мы тогда платим за трансляцию?"» - добавила собеседница НСН.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.
Трансляции Евро-2024 поделили «Матч ТВ» и Okko. Причем некоторые встречи будут доступны только по подписке – впервые в истории отечественного ТВ. Кроме того, Евро не будут транслировать ни «Первый канал», ни холдинг ВГТРК, которые в прошлом уделяли внимание чемпионату Европы, передает «Радиоточка НСН».
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