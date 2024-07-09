«Ставлю на испанцев»: Булыкин верит в победу «Красной фурии» над «скучной» Францией

Поклонники зрелищного футбола будут болеть за Испанию в полуфинале Евро-2024 против Франции, однако фаворита в этом матче нет, заявил в интервью НСН экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

Первый полуфинал Чемпионата Европы между сборными Испании и Франции пройдет 9 июля вечером в Мюнхене. Во втором полуфинале встречаются Англия и Нидерланды.