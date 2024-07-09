«Ставлю на испанцев»: Булыкин верит в победу «Красной фурии» над «скучной» Францией

В финале Евро-2024 сыграют Испания и Англия, предположил в эфире НСН Дмитрий Булыкин, назвав «маску Мбаппе» единственной потерей Франции перед полуфиналом. 

Поклонники зрелищного футбола будут болеть за Испанию в полуфинале Евро-2024 против Франции, однако фаворита в этом матче нет, заявил в интервью НСН экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

Первый полуфинал Чемпионата Европы между сборными Испании и Франции пройдет 9 июля вечером в Мюнхене. Во втором полуфинале встречаются Англия и Нидерланды.

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«Все, наверное, болеют за испанцев, потому что французы и англичане показывают скучный футбол, забивают мало голов, а испанцы наоборот, хорошо играют в атаке, держат мяч, у них быстрые футболисты. Однако фаворита в паре Испания – Франция нет. Победит тот, кто допустит меньше ошибок. Я поставлю на то, что в финал выйдут Испания и Англия», - сказал Булыкин.

По его мнению, «Красной фурии» (официальное прозвище сборной Испании) не помешает сложная сетка плей-офф.

«Конечно, Испания идет по сложной части турнирной сетки - сначала немцы, теперь французы, но я думаю, что испанцы могут выйти в финал, потому что у них хорошая команда, они и играют хорошо, и очень качественные футболисты, несмотря на потери. У Франции таких потерь нет, только Мбаппе играет в маске, но это не такая уж и причина, чтобы плохо играть. Думаю, что матч получится интересным, но испанцам придется тяжеловато», - заключил собеседник НСН.

Евро-2024 проходит в Германии, при этом в четвертьфинале испанцы сумели победить немцев в дополнительное время со счетом 2:1, забив решающий гол на предпоследней, 119-й минуте, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Победителем прошлого Чемпионата Европы (Евро-2020) была сборная Италии. При этом Франция играла в финале Чемпионата мира-2022, уступив там по пенальти Аргентине.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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