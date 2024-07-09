«Ставлю на испанцев»: Булыкин верит в победу «Красной фурии» над «скучной» Францией
В финале Евро-2024 сыграют Испания и Англия, предположил в эфире НСН Дмитрий Булыкин, назвав «маску Мбаппе» единственной потерей Франции перед полуфиналом.
Поклонники зрелищного футбола будут болеть за Испанию в полуфинале Евро-2024 против Франции, однако фаворита в этом матче нет, заявил в интервью НСН экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
Первый полуфинал Чемпионата Европы между сборными Испании и Франции пройдет 9 июля вечером в Мюнхене. Во втором полуфинале встречаются Англия и Нидерланды.
«Все, наверное, болеют за испанцев, потому что французы и англичане показывают скучный футбол, забивают мало голов, а испанцы наоборот, хорошо играют в атаке, держат мяч, у них быстрые футболисты. Однако фаворита в паре Испания – Франция нет. Победит тот, кто допустит меньше ошибок. Я поставлю на то, что в финал выйдут Испания и Англия», - сказал Булыкин.
По его мнению, «Красной фурии» (официальное прозвище сборной Испании) не помешает сложная сетка плей-офф.
«Конечно, Испания идет по сложной части турнирной сетки - сначала немцы, теперь французы, но я думаю, что испанцы могут выйти в финал, потому что у них хорошая команда, они и играют хорошо, и очень качественные футболисты, несмотря на потери. У Франции таких потерь нет, только Мбаппе играет в маске, но это не такая уж и причина, чтобы плохо играть. Думаю, что матч получится интересным, но испанцам придется тяжеловато», - заключил собеседник НСН.
Евро-2024 проходит в Германии, при этом в четвертьфинале испанцы сумели победить немцев в дополнительное время со счетом 2:1, забив решающий гол на предпоследней, 119-й минуте, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Победителем прошлого Чемпионата Европы (Евро-2020) была сборная Италии. При этом Франция играла в финале Чемпионата мира-2022, уступив там по пенальти Аргентине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей некоторых сел в Белгородской области освободили от платы за ЖКХ
- Актрису Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов
- Глава Рособрнадзора заявил, что школьники не согласятся на отмену ЕГЭ
- В Сингапуре разрешили употреблять в пищу 16 видов насекомых
- «Булгаргаз» подал иск к «Газпрому» на 400 млн евро из-за прекращения поставок
- Представитель Каневского опровергла сообщения об обнаружении у него онкологии
- Минэнерго: Почти 600 тысяч человек на юге России находятся без электричества
- Дуа Липа стала лучшей артисткой 2024 года по версии Forbes
- СМИ: Disney разрабатывает сиквел фильма «Дьявол носит Prada»
- СМИ: В доме экс-депутата Валерия Драганова прошли обыски
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru