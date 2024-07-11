Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024

Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Нидерландов в полуфинале Евро-2024, сообщают «Известия».

Ловчев предсказал победу Испании на Евро-2024

Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 2:1.

В финале Англия сыграет с Испанией 14 июля.

Сборная Испании по футболу стала первым финалистом Евро-2024, разгромив Францию со счетом 2:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры