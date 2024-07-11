Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
11 июля 202401:32
Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Нидерландов в полуфинале Евро-2024, сообщают «Известия».
Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 2:1.
В финале Англия сыграет с Испанией 14 июля.
Сборная Испании по футболу стала первым финалистом Евро-2024, разгромив Францию со счетом 2:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru