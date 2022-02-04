Стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
В столице Китая Пекине стартовала церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр, в которых примут участие спортсмены из 91 страны.
Российские олимпийцы выйдут на церемонии открытия под 46-м номером, знаменосцами будут хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине выступят под флагом ОКР, а вместо гимна будет использован фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне до 16 декабря 2022 года запретил спортсменам России использовать российские флаг и гимн из-за допинг-скандалов, сообщает Ura.ru. При этом исполком WADA требовал отстранения РФ от крупных международных соревнований на четыре года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,5 млн+168 тыс. / сут.
Умерли
334 тыс.+682 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+58 449 / сут.
- Стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
- Стали известны претенденты на пост генсека НАТО
- Генсек НАТО Столтенберг стал новым главой Центробанка Норвегии
- Умер сценарист фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов
- Собянин заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Москве
- Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с Россией по лунной станции
- 4 февраля прошла 15-летняя годовщина со дня смерти рок-поэта Ильи Кормильцева
- Шнуров объяснил Собчак, почему выпустил «Шмаровоз»
- Песков назвал конструктивной встречу лидеров России и Китая
- Фигуранту дела о терактах в московском метро дали пожизненный срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru