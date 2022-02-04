Стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине

В столице Китая Пекине стартовала церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр, в которых примут участие спортсмены из 91 страны.

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Российские олимпийцы выйдут на церемонии открытия под 46-м номером, знаменосцами будут хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине выступят под флагом ОКР, а вместо гимна будет использован фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне до 16 декабря 2022 года запретил спортсменам России использовать российские флаг и гимн из-за допинг-скандалов, сообщает Ura.ru. При этом исполком WADA требовал отстранения РФ от крупных международных соревнований на четыре года.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПекинСборная РоссииОлимпиадаОлимпийские Игры
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