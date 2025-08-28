Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов
По итогам матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов стали известны все команды, прошедшие в основной раунд турнира сезона 2025/2026.
Команды «Карабах» (Азербайджан), португальская «Бенфика», «Брюгге» из Бельгии и «Копенгаген» (Дания) стали победителями в своих матчах 27 августа — они вышли в групповой этап турнира.
За день до этого к ним добавились три последних футбольных клуба: «Буде-Глимт» из Норвегии, «Кайрат» (Казахстан) и кипрский «Пафос».
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт 28 августа. Турнир начнется 16 сентября.
Как заявил нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба, российским футбольным клубам в настоящее время лучше не возвращаться на еврокубки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов
- В России появятся новые меры поддержки беременных
- Губерниев раскритиковал экипировку сборной России по биатлону
- Количество звонков по мобильным резко увеличилось после ограничений в мессенджерах
- «Вторичка» подешевела сразу в трети регионов России
- Зеленский назвал дату переговоров Украины и США
- СМИ: Венгрия оспорит в суде использование ЕС активов РФ для Украины
- СМИ: В Германии установили личности подорвавших «Северные потоки»
- СМИ: Германия строит военную железную дорогу вглубь Украины
- СМИ: США намерены убедить Украину пойти на уступки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru