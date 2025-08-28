Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов

Команды «Карабах» (Азербайджан), португальская «Бенфика», «Брюгге» из Бельгии и «Копенгаген» (Дания) стали победителями в своих матчах 27 августа — они вышли в групповой этап турнира.

За день до этого к ним добавились три последних футбольных клуба: «Буде-Глимт» из Норвегии, «Кайрат» (Казахстан) и кипрский «Пафос».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт 28 августа. Турнир начнется 16 сентября.

Как заявил нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба, российским футбольным клубам в настоящее время лучше не возвращаться на еврокубки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

