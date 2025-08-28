Минфин США: Российские активы следует использовать в переговорах с Москвой
28 августа 202506:03
Замороженные активы России следует не конфисковывать сразу, а использовать в переговорах с Россией, сообщил Fox Business глава Минфина США Скотт Бессент.
Он назвал это «элементом торга во время большого переговорного процесса». «И мы посмотрим, пойдет ли часть или все это на восстановление Украины», — отметил глава ведомства.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что конфискация активов России, к чему призывают некоторые страны, чревата системными последствиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
