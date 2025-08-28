Силы ПВО ночью уничтожили 102 украинских дрона
Более ста украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией России за минувшую ночь. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 23.00 мск 27 августа до 7.00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата», – указали в ведомстве.
Так, по 21 дрону сбили в Ростовской и Самарской областях, 18 БПЛА – в Краснодарском крае, 11 – в Крыму, по три – в Воронежской и Саратовской областях, еще два – в Волгоградской области.
Кроме того, 22 беспилотника ликвидировали над акваторией Черного моря, один – над водами Азовского.
Ранее стало известно, что в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в локомотивном депо, его оперативно потушили, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru