Вэнс сравнил Украину с «денежной ямой» при Байдене
Украина представляла собой «денежную яму» при администрации экс-президента США Джо Байдена, сообщил USA Today американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
По его словам, бывший американский лидер бросал в эту «яму» деньги, не имея реального плана решения ситуации вокруг Украины. Вице-президент указал, что при предыдущей администрации президент Украины Владимир Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с деньгами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Байден не позволил Украине дать отпор, разрешив только защищаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
