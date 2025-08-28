По его словам, бывший американский лидер бросал в эту «яму» деньги, не имея реального плана решения ситуации вокруг Украины. Вице-президент указал, что при предыдущей администрации президент Украины Владимир Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с деньгами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Байден не позволил Украине дать отпор, разрешив только защищаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

