Вице-президент США назвал полезной для американцев перепалку Трампа и Зеленского
Публичная перепалка президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете полезна для американцев, сообщил изданию USA Today вице-президент Джей Ди Вэнс.
По его словам, «люди иногда расходятся во мнениях», однако он не хотел бы, чтобы подобное происходило публично. «Американцам было полезно увидеть это», — подчеркнул политик.
В конце февраля Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме, где между ними произошла перепалка, касающаяся отношения Украины к США. Трамп подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и не показал готовности к мирным переговорам, передает «Радиоточка НСН».
