Вице-президент США назвал полезной для американцев перепалку Трампа и Зеленского

По его словам, «люди иногда расходятся во мнениях», однако он не хотел бы, чтобы подобное происходило публично. «Американцам было полезно увидеть это», — подчеркнул политик.

В конце февраля Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме, где между ними произошла перепалка, касающаяся отношения Украины к США. Трамп подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и не показал готовности к мирным переговорам, передает «Радиоточка НСН».

