Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону

Участник заплыва через Босфор, пловец Хаяти Шамильоглу заявил агентству Anadolu, что видел пропавшего россиянина Николая Свечникова во время соревнования.

Российского пловца ищут в Босфоре и Мраморном море с помощью гидролокатора

По словам турецкого спортсмена, Свечников плыл с отклонением от курса — на юго-восток. Тогда Шамильоглу крикнул россиянину и сказал: «Не туда». Отмечается, что Свечников его услышал.

Россиянин, пропавший в проливе Босфор, мог утонуть или выбрался на берег, сняв специальный браслет с чипом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
