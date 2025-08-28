Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону

По словам турецкого спортсмена, Свечников плыл с отклонением от курса — на юго-восток. Тогда Шамильоглу крикнул россиянину и сказал: «Не туда». Отмечается, что Свечников его услышал.

Россиянин, пропавший в проливе Босфор, мог утонуть или выбрался на берег, сняв специальный браслет с чипом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

