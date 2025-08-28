В Германии выпустили монету с портретом Путина
Политический журнал из Германии Compact выпустил монету в честь президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на портале издания.
Изделие номиналом 29,95 евро выполнено из серебра. На нем изображен российский лидер и размещена подпись Patriot Wladimir Putin («Патриот Владимир Путин»). В описании монеты говорится, что она символизирует стойкость, мужество и «победу над западным мейнстримом».
Сувенир поступит в продажу в конце сентября.
Ранее мэры городов Ниамея и Зиндера в Нигере заявили о готовности назвать улицу в честь Владимира Путина, пишет Ura.ru.
