Стала известна новая дата боя Емельяненко-Исмаилов

Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко с соотечественником Магомедом Исмаиловым состоится 24 июля. Об этом НСН сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Ранее стало известно, что турнир ACA 107 перенесен из-за пандемии коронавируса и отмены массовых мероприятий на этом фоне.