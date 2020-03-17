Стала известна новая дата боя Емельяненко-Исмаилов
Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко с соотечественником Магомедом Исмаиловым состоится 24 июля. Об этом НСН сообщил президент ACA Алексей Яценко.
Ранее стало известно, что турнир ACA 107 перенесен из-за пандемии коронавируса и отмены массовых мероприятий на этом фоне.
Летом поединок пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Яценко уточнил, что билеты, приобретенные болельщиками на несостоявшийся апрельский турнир, будут действительны для новой даты.
Ранее сообщалось, что Лигу Европы и Лигу чемпионов приостановили из-за коронавируса.
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