Лигу Европы и Лигу чемпионов приостановили из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с распространением коронавируса.

В пресс-службе УЕФА заявили, что перенесены все матчи, запланированные на следующую неделю, при этом все встречи откладываются на неопределенный срок.

Ранее переносились только отдельные матчи, а многие игры проводились при пустых трибунах. Кроме того, в Германии был приостановлен национальный чемпионат по футболу, сообщает RT.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 13 марта в мире зафиксировано 134 тысячи заболевших коронавирусом, 70 тысяч из них выздоровели, скончались 4973 инфицированных.

