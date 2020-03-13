Лигу Европы и Лигу чемпионов приостановили из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с распространением коронавируса.
В пресс-службе УЕФА заявили, что перенесены все матчи, запланированные на следующую неделю, при этом все встречи откладываются на неопределенный срок.
Ранее переносились только отдельные матчи, а многие игры проводились при пустых трибунах. Кроме того, в Германии был приостановлен национальный чемпионат по футболу, сообщает RT.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 13 марта в мире зафиксировано 134 тысячи заболевших коронавирусом, 70 тысяч из них выздоровели, скончались 4973 инфицированных.
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