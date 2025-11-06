Экс-президент «Локомотива» поспорил с Дегтяревым из-за Fan ID
Решение министра спорта по внедрению Fan ID не проработаны с практической стороны, заявил НСН Илья Геркус.
Расширять паспорт болельщика на другие лиги — сомнительная идея, хотя саму систему никто отменять не будет, рассказал бывший президент московских «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с НСН.
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что никакой отмены системы Fan ID в России не будет. Fan ID — это электронный документ, необходимый для посещения футбольных матчей Российской премьер-лиги, Суперкубка России и решающей игры Кубка России, который оформляется через портал Госуслуг. Дегтярев предложил расширить его действие на все стадионы и лиги. Об этом сообщил портал Чемпионат.com. Геркус не увидел никаких причин для расширения подобной меры.
«Я не очень пониманию практическую сторону такого решения. Это дополнительные расходы на оборудование стадионов специальными системами распознавания. Их не так просто закупить и установить всем. Понятно, что никакой отмены паспорта болельщика не будет, но тяжело представить расширение этой функции. Наверняка, есть какие-то положительные стороны от появления Fan ID, но трудно представить его во второй лиге. Если команды первой лиги еще способны обеспечить работу такого сервиса, то что насчет остальных команд? Региональные стадионы не приспособлены для этого совсем. В Кубке России вообще играют любители», — указал он.
Ранее легендарный игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил НСН, как Fan ID повлиял на посещаемость российского чемпионата по футболу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп и ОПЕК: С чем связано падение нефтегазовых доходов России
- Экс-президент «Локомотива» поспорил с Дегтяревым из-за Fan ID
- Российские войска сорвали попытку ВСУ выйти из окружения в Харьковской области
- «Отстаем по экспорту»: Злочевский объяснил падение цен на зерно в России
- Волынец призвала повышать выплаты неработающим родителям
- Риелтор рассказал, кому из россиян одобрят ипотеку
- Останина раскритиковала инициативу о выплатах несовершеннолетним мамам
- До Рождества: Что вынудит Трампа закончить шатдаун
- Ким и Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
- Песков: Европа продолжает курс на конфронтацию с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru