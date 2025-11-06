Экс-президент «Локомотива» поспорил с Дегтяревым из-за Fan ID

Решение министра спорта по внедрению Fan ID не проработаны с практической стороны, заявил НСН Илья Геркус.

Расширять паспорт болельщика на другие лиги — сомнительная идея, хотя саму систему никто отменять не будет, рассказал бывший президент московских «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с НСН.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что никакой отмены системы Fan ID в России не будет. Fan ID — это электронный документ, необходимый для посещения футбольных матчей Российской премьер-лиги, Суперкубка России и решающей игры Кубка России, который оформляется через портал Госуслуг. Дегтярев предложил расширить его действие на все стадионы и лиги. Об этом сообщил портал Чемпионат.com. Геркус не увидел никаких причин для расширения подобной меры.

Госдума отказалась отменять Fan ID
«Я не очень пониманию практическую сторону такого решения. Это дополнительные расходы на оборудование стадионов специальными системами распознавания. Их не так просто закупить и установить всем. Понятно, что никакой отмены паспорта болельщика не будет, но тяжело представить расширение этой функции. Наверняка, есть какие-то положительные стороны от появления Fan ID, но трудно представить его во второй лиге. Если команды первой лиги еще способны обеспечить работу такого сервиса, то что насчет остальных команд? Региональные стадионы не приспособлены для этого совсем. В Кубке России вообще играют любители», — указал он.

Ранее легендарный игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил НСН, как Fan ID повлиял на посещаемость российского чемпионата по футболу.

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
