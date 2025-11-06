Расширять паспорт болельщика на другие лиги — сомнительная идея, хотя саму систему никто отменять не будет, рассказал бывший президент московских «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с НСН.



Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что никакой отмены системы Fan ID в России не будет. Fan ID — это электронный документ, необходимый для посещения футбольных матчей Российской премьер-лиги, Суперкубка России и решающей игры Кубка России, который оформляется через портал Госуслуг. Дегтярев предложил расширить его действие на все стадионы и лиги. Об этом сообщил портал Чемпионат.com. Геркус не увидел никаких причин для расширения подобной меры.