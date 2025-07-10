Госдума отказалась отменять Fan ID

В профильном комитете Госдумы по физкультуре и спорту отметили, что соответствующий законопроект депутатов от КПРФ был отклонён, так как в нём отсутствовали данные, подтверждающие «неэффективность действующего в настоящее время правового регулирования».

Также было указано, что Fan ID используется только на матчах Российской Премьер-лиги, а также на финале Кубка России по футболу.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минспорта с просьбой отменить Fan ID для детей младше 14 лет, сообщает RT.

