Госдума отказалась отменять Fan ID

Депутаты Госдумы отказались отменять в РФ систему идентификации болельщиков при помощи персональных карт (Fan ID). Об этом сообщает РИА Новости.

Минспорта утвердило Fan-ID на Суперкубок России-2025

В профильном комитете Госдумы по физкультуре и спорту отметили, что соответствующий законопроект депутатов от КПРФ был отклонён, так как в нём отсутствовали данные, подтверждающие «неэффективность действующего в настоящее время правового регулирования».

Также было указано, что Fan ID используется только на матчах Российской Премьер-лиги, а также на финале Кубка России по футболу.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минспорта с просьбой отменить Fan ID для детей младше 14 лет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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