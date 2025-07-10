Госдума отказалась отменять Fan ID
Депутаты Госдумы отказались отменять в РФ систему идентификации болельщиков при помощи персональных карт (Fan ID). Об этом сообщает РИА Новости.
В профильном комитете Госдумы по физкультуре и спорту отметили, что соответствующий законопроект депутатов от КПРФ был отклонён, так как в нём отсутствовали данные, подтверждающие «неэффективность действующего в настоящее время правового регулирования».
Также было указано, что Fan ID используется только на матчах Российской Премьер-лиги, а также на финале Кубка России по футболу.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минспорта с просьбой отменить Fan ID для детей младше 14 лет, сообщает RT.
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