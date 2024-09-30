«Fan ID и обстановка»: Мостовой заявил, что россиянам сегодня «не до футбола»

Интерес россиян к футболу падает по ряду причин, среди них действие Fan ID, низкий уровень игры и общая обстановка в стране, заявил легендарный игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с НСН.

Ранее исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что в России за 19 лет почти в пять раз уменьшилось количество постоянных футбольных болельщиков. Также отмечается рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год – 43%, 2022 год – 63%).