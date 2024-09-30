«Fan ID и обстановка»: Мостовой заявил, что россиянам сегодня «не до футбола»
Если послушать футбольных комментаторов, то складывается ощущение, что в сфере все замечательно, отметил в эфире НСН Александр Мостовой.
Интерес россиян к футболу падает по ряду причин, среди них действие Fan ID, низкий уровень игры и общая обстановка в стране, заявил легендарный игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с НСН.
Ранее исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что в России за 19 лет почти в пять раз уменьшилось количество постоянных футбольных болельщиков. Также отмечается рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год – 43%, 2022 год – 63%).
«Мы об этом говорили уже давным-давно, еще года три назад, что будет уровень падать. А после всего, что происходит и произошло, конечно, он будет падать... Во-первых, ввели Fan ID, который многие до сих пор понять не могут, что это, зачем, почему. Многие не ходят из-за этого. Второе – уровень. Европейских кубков нет, ничего нет, как дальше быть людям? Ну и третье – обстановка… Люди в большей части страны думают, как выжить, как детей прокормить. Все это сказывается», – сказал Мостовой.
Он отметил, что россиянам сегодня попросту «не до футбола».
«Послушаешь наших комментаторов, которые комментируют футбол, у них вообще все замечательно, они кричат, орут. А ты включаешь матч Лиги Европы, Лиги Чемпионов или какого-то другого чемпионата и думаешь: «Ничего себе!». А потом включаешь наш футбол и думаешь: «Это что?». Главное, я думаю, это то, что жизнь в стране намного хуже становится в плане того, что цены растут, все дорожает, люди же тоже понимают… Многим не до футбола», – добавил собеседник НСН.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что равнодушие россиян к футболу связано с низким качеством игры. По его словам, тенденция спада интереса прослеживается и без опроса ВЦИОМ, передает «Радиоточка НСН».
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