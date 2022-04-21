«Россия без VAR»: Семин и Мостовой не боятся новых санкций
С системой VAR было много ошибок при назначении пенальти, сказал в эфире НСН Юрий Семин, при этом стало больше интриг, добавил Александр Мостовой.
В уходе системы VAR из российского футбола не будет ничего страшного, сказали в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» легендарный тренер Юрий Сёмин и экс-футболист сборной России Александр Мостовой.
По данным «Спорт-экспресса», в ближайшем будущем может прекратиться сотрудничество между РФС и компанией Hawk-Eye Innovations Ltd. В этом случае придется либо отказаться от использования системы VAR в российском футболе, либо искать нового провайдера.
«Ничего страшного не будет, если судьи будут все решения принимать на себя. И при VAR были определенные ошибки, в большей степени при назначении пенальти. Положительные моменты – определение офсайдов. Есть и положительные моменты, и много отрицательных», - сказал Сёмин.
Со своей стороны, Александр Мостовой сказал «Радиоточке НСН», что применение системы VAR в футболе не привело к прекращению споров.
«Эта система не бесполезна, она интересна в плане того, что многие моменты действительно помогают судьям. Другое дело, что во многих случаях можно своими собственными глазами увидеть и сказать так или не так, как это было всегда. Когда VAR только вводился в Европе и мире, все говорили: "Ой как здорово, сейчас не будет спорных решений", а все равно все решают живые люди. В отличие от тенниса, где мяч попал за линию или нет, здесь по-любому будут спорить», - сказал экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и португальской «Бенфики».
Он не увидел ничего страшного в «России без VAR».
«Ничего страшного не произойдет, все равно люди решают. Если до такого дойдет, то нет необходимости искать дополнительно кого-то, это не нужно. До VAR мы как-то играли, судили и ничего страшного не было. Справедливее ничего не стало. Он вводился для того, чтобы помогать судьям принимать решения, но мы видим, что зачастую это человеческий фактор, причем не только в России. Стало больше интриг, моментов, когда люди сидят и ждут, напряжение, - это здорово», - сказал Мостовой.
При этом он отметил, что от VAR судьба российского футбола не зависит.
«Существование российского футбола с системой VAR не связано. Другое дело, мы понимаем, что нас сейчас везде убрали и забанили. Что делать, будем в своей стране крутиться-вертеться. Главное, чтобы это не затянулось», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Летом 2021 года бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в ходе пресс-конференции в НСН призвал судей, которые будут работать на матчах Чемпионата Европы по футболу, минимально использовать систему VAR.
«Достаточно одной системы "орлиный глаз", которая при спорном моменте, ударе в "бревно верхнее" или в штангу показывает, пересек мяч линию ворот или нет. А все остальное должно быть по-футбольному», - предположил Хусаинов.
Между тем, в декабре 2021 года в Польше во время матча «Спартака» с «Легией», на кону которого стоял выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА, судья после просмотра VAR на седьмой добавленной минуте назначил очень сомнительный пенальти в ворота красно-белых. Однако вратарь «Спартака» отбил пенальти, российский клуб выиграл 1:0 и вышел в следующий раунд.
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