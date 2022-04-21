«Россия без VAR»: Семин и Мостовой не боятся новых санкций

В уходе системы VAR из российского футбола не будет ничего страшного, сказали в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» легендарный тренер Юрий Сёмин и экс-футболист сборной России Александр Мостовой.

По данным «Спорт-экспресса», в ближайшем будущем может прекратиться сотрудничество между РФС и компанией Hawk-Eye Innovations Ltd. В этом случае придется либо отказаться от использования системы VAR в российском футболе, либо искать нового провайдера.