«Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв «Легию»

ФК «Спартак» вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы, обыграв в гостях в последнем матче группового этапа польскую «Легию».

Счет игры составил 0:1 в пользу красно-белых. Гол на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев.

На 7 добавленной минуте к матчу судья после просмотра VAR назначил очень сомнительный пенальти в ворота «Спартака». Вратарь Александр Селихов отбил мяч и стал главным героем игры.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Лига ЕвропыФК "Спартак"
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