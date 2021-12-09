«Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв «Легию»

«СПАРТАК» ВЫШЕЛ В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ! 🔥



Мы заняли первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией»! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО 🔴⚪ pic.twitter.com/GFVUcU3jwr