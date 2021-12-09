«Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв «Легию»
ФК «Спартак» вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы, обыграв в гостях в последнем матче группового этапа польскую «Легию».
Счет игры составил 0:1 в пользу красно-белых. Гол на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев.
«СПАРТАК» ВЫШЕЛ В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ! 🔥— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Мы заняли первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией»! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО 🔴⚪ pic.twitter.com/GFVUcU3jwr
На 7 добавленной минуте к матчу судья после просмотра VAR назначил очень сомнительный пенальти в ворота «Спартака». Вратарь Александр Селихов отбил мяч и стал главным героем игры.
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