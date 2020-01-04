Спортивный юрист: Россия быстро заплатит взнос WADA

«Обязательства государств по обеспечению антидопинговой работы проистекают не только из Кодекса WADA, к которому Россия как государство не присоединилась, поскольку этот документ по сути – гражданско-правовой контракт, а из Мжгосударственной конвенции о борьбе с допингом в спорте. И если какое-то государство, в том числе и Россия, не исполняет свои обязательства по борьбе с допингом в мире и на своей территории, то в качестве одной из санкций может стать признание национального антидопингового агентства страны-нарушителя не соответствующему Кодексу.

Поэтому WADA достаточно быстро определила размер взноса для России. Более того, Россия будет вынуждена заплатить и вряд ли будет сильно этому противиться, поскольку неуплата взноса может оказаться в пользу WADA в разбирательстве в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Чтобы не давать в руки WADA лишний, достаточно сильный, аргумент против отмены всех этих санкций, которые, предположительно, могут быть наложены на Россию и ее спортсменов, думаю, власти быстро заплатят взнос WADA», - заявил юрист.

Ранее руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью НСН рассказал об итогах встречи с избранным главой WADA на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице.

