«Спартак» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Браге» в ответном матче

Олега Сенцова готовят к обмену В Кремле не комментируют переговоры по обмену удерживаемых лиц между Москвой и Киевом Украине могут выдать более 20 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе Обмен может состояться в пятницу, 30 августа