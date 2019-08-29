«Спартак» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Браге» в ответном матче

Московский «Спартак» проиграл португальской «Браге» в ответном матче и вылетел из Лиги Европы. Об этом сообщает Sport24.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу португальцев. В «Браге» отличился Рикарду Орта, который забил два гола. Со стороны красно-белых мяч в ворота соперника отправил Зелимхан Бакаев.

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Встреча команд состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Напомним, в первом матче команд 23 августа «Брага» выиграла у «Спартака» со счетом 1:0.

Перед ответным матчем заслуженный мастер спорта, бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, футбольный эксперт Евгений Ловчевв эфире НСН предположил, как может развернуться игра.

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ФОТО: spartak.com
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