«Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1

Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл португальскому клубу «Брага» в первом матче плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что в ходе матча был забит лишь один гол. В ворота москвичей мят направил форвард Рикарду Орта во втором тайме на 74-ой минуте.