«Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1
Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл португальскому клубу «Брага» в первом матче плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что в ходе матча был забит лишь один гол. В ворота москвичей мят направил форвард Рикарду Орта во втором тайме на 74-ой минуте.
Ответная встреча пройдет в Москве в ближайший четверг 29 августа. Как отмечает телеканал, победитель матча пройдет в групповой этап Лиги Европы.
Ранее советский и российский футболист Сергей Кирьяков заявил в эфире НСН, что «Спартаку» в матче с «Брагой» будет очень непросто
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россия выразила обеспокоенность неконтролируемой гонкой вооружений
- «Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1
- Белый дом назвал условие возвращения формата G8
- Заслуженный артист России Виктор Власов умер на 66 году жизни
- В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД