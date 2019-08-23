«Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1

Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл португальскому клубу «Брага» в первом матче плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что в ходе матча был забит лишь один гол. В ворота москвичей мят направил форвард Рикарду Орта во втором тайме на 74-ой минуте.

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Ответная встреча пройдет в Москве в ближайший четверг 29 августа. Как отмечает телеканал, победитель матча пройдет в групповой этап Лиги Европы.

Ранее советский и российский футболист Сергей Кирьяков заявил в эфире НСН, что «Спартаку» в матче с «Брагой» будет очень непросто


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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