Оглашен состав сборной России по футболу на ЧЕ 2020

Стало известно, кто сыграет за российскую сборную на Чемпионате Европы 2020 года. Об этом сообщает Спорт Экспресс.

По данным издания, на сборы для тренировок перед чемпионатом вызваны 26 футболистов. В частности, из ФК "Сочи" в состав сборной попали Сослан Джанаев, Федор Кудряшов, из "Локомотива" - Гильерме, Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, из "Спартака" - Джикия, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, из "Зенита" - Жирков, Лунев, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Артем Дзюба (капитан команды), из "ЦСКА" - Ильзат Ахметов, Мариу Фернандес.

Также в тренировках сборной будут принимать участие Беляев из «Арсенала», Вячеслав Караваев из голландского «Витесса», Роман Нойштедтер из «Динамо», Сергей Петров из «Краснодара», Андрей Семенов из «Ахмата»), Александр Головин из французского «Монако», Алексей Ионов из «Ростова»), Денис Черышев из испанской «Валенсии», Николай Комличенко из чешского клуба «Млада Болеслав».