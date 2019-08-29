Непредсказуемый «Спартак». Чего ждать от ответного матча с «Брагой» в Лиге Европы
Заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев в комментарии НСН оценил шансы москвичей против португальской команды.
Московский «Спартак» проведёт сегодня ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой». Встреча в российской столице начнётся в 20:15. Первая игра в Португалии завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. «Спартаку» для выхода в групповой этап Лиги Европы необходимо выигрывать с разницей в два мяча и более. Победа красно-белых со счетом 1:0 приведет к назначению двух дополнительных таймов по 15 минут, если и тогда ничего не изменится, победитель определится в серии пенальти.
Чего ждать от красно-белых, предсказать не сможет никто, отметил Заслуженный мастер спорта, бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, футбольный эксперт Евгений Ловчевв эфире НСН.
«Дело в том, что москвичи в этом составе практически только собрались. Команда показала за это время два разных тайма - с ЦСКА, «Крыльями Советов». Первый – совершенно никакой и ни о чём, а во втором, вдруг, заводились. Мы увидели, что игроков хороших купили, индивидуально заметно - и Шюррле и Тиль, хотя последний не может играть в еврокубке, тот же Бакаев, довольно сильные. Вопрос только в одном: они пока целостной игры два тайма не показывают. Когда их в перерыве то ли тренеры нагреют, то ли зрители, оказывается, у них что-то коллективное получается. С точки зрения противника - конечно, это не швейцарцы с которыми они до того играли.
«Брага» - добротная команда, хотя «Спартак» уже показал, что он вполне может обыграть её. Всё будет зависеть от завода москвичей, хватит ли силёнок.
Они вместе не готовились к сезону, неизвестно, кто в каком состоянии находится. Сейчас сложный период, когда они играют через три дня на четвёртый. В целом, потенциал есть, чтобы пройти дальше, однако есть ещё одно «но». «Спартак» отличается безобразной игрой в обороне, причём, уже чуть ли не десяток лет, пропускает в каждой игре. Если сегодня пропустит, три гола уже вряд ли сможет забить», - отметил Евгений Ловчев.
Предстоящая встреча станет второй для «Спартака» и «Браги» в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. Главный тренер португальцев Рикарду Са Пинту играл также против «Спартака» в Лиге чемпионов со «Спортингом». Ответная встреча станет для москвичей восьмым матчем в августе. В последней игре чемпионата России «Спартак» в компенсированное время сумел обыграть самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1.
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