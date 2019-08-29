Непредсказуемый «Спартак». Чего ждать от ответного матча с «Брагой» в Лиге Европы

Московский «Спартак» проведёт сегодня ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой». Встреча в российской столице начнётся в 20:15. Первая игра в Португалии завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. «Спартаку» для выхода в групповой этап Лиги Европы необходимо выигрывать с разницей в два мяча и более. Победа красно-белых со счетом 1:0 приведет к назначению двух дополнительных таймов по 15 минут, если и тогда ничего не изменится, победитель определится в серии пенальти.

Чего ждать от красно-белых, предсказать не сможет никто, отметил Заслуженный мастер спорта, бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, футбольный эксперт Евгений Ловчевв эфире НСН.

«Дело в том, что москвичи в этом составе практически только собрались. Команда показала за это время два разных тайма - с ЦСКА, «Крыльями Советов». Первый – совершенно никакой и ни о чём, а во втором, вдруг, заводились. Мы увидели, что игроков хороших купили, индивидуально заметно - и Шюррле и Тиль, хотя последний не может играть в еврокубке, тот же Бакаев, довольно сильные. Вопрос только в одном: они пока целостной игры два тайма не показывают. Когда их в перерыве то ли тренеры нагреют, то ли зрители, оказывается, у них что-то коллективное получается. С точки зрения противника - конечно, это не швейцарцы с которыми они до того играли.