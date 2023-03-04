«Спартак» с «Уралом» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч между «Спартаком» и «Уралом» в рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 завершился ничьей. Игра состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», передает «Чемпионат».
Счет игры – 2:2.
Первый гол забил полузащитник «Урала» Рай Влут. Руслан Литвинов конце первого тайма сравнял счёт между командами.
Еще один гол гости забили на 64-й минуте, на который снова ответил Литвинов. В результате команды сыграли вничью.
Ранее министерство спорта РФ отказало московском «Спартаку» в содействии по переходу голландского нападающего красно-белых Квинси Промеса в российское гражданство, сообщает «Интерфакс».
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