«Спартак» с «Уралом» сыграли вничью в матче РПЛ

Счет игры – 2:2.

Первый гол забил полузащитник «Урала» Рай Влут. Руслан Литвинов конце первого тайма сравнял счёт между командами.

Еще один гол гости забили на 64-й минуте, на который снова ответил Литвинов. В результате команды сыграли вничью.

Ранее министерство спорта РФ отказало московском «Спартаку» в содействии по переходу голландского нападающего красно-белых Квинси Промеса в российское гражданство, сообщает «Интерфакс».

