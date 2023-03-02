«Зенит» и «Динамо» встретятся четвертьфинале «Пути регионов» Кубка России
Питерский «Зенит» и московское «Динамо» сыграют во втором этапе четвертьфинала футбольного Кубка России (Путь регионов).
Согласно результатам жеребьёвки, за выход в следующую стадию турнира также будут бороться грозненский «Ахмат», соперником которого стал «Краснодар». В третьей паре сыграют «Пари Нижний Новгород» и «Ростов», а в четвёртой - столичный «Локомотив» и тольяттинский «Акрон».
Игры запланированы на 14—16 марта. Каждая пара сыграет по одному матчу.
Ранее «Локомотив» не смог пробиться в полуфинал Кубка России по футболу (Путь РПЛ), дважды проиграв московскому «Спартаку», сообщает RT.
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