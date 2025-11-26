Проведение ЭКО в рамках ОМС приведет к большей стандартизации процедуры, на эффективности для женщин это никак не скажется, заявила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил проводить все процедуры ЭКО в рамках ОМС только в государственных клиниках, пишет ТАСС. Депутат обратил внимание, что в России благодаря процедуре ЭКО «ежегодно на свет появляется 50 тысяч детей». Милютина объяснила, с чем связано такое предложение.