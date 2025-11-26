Гинеколог раскрыла последствия передачи ЭКО по ОМС только госклиникам

Мария Милютина заявила НСН, что процедура ЭКО по ОМС проводится по четкому стандарту, а в частных клиниках возможны вариации. 

Проведение ЭКО в рамках ОМС приведет к большей стандартизации процедуры, на эффективности для женщин это никак не скажется, заявила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил проводить все процедуры ЭКО в рамках ОМС только в государственных клиниках, пишет ТАСС. Депутат обратил внимание, что в России благодаря процедуре ЭКО «ежегодно на свет появляется 50 тысяч детей». Милютина объяснила, с чем связано такое предложение.

«Самое главное, что лечение по программе ОМС – это лечение по четкому стандарту. Там могут быть разные варианты в разных регионах. В Москве у нас, например, иногда даже включена бесплатная генетическая диагностика по ОМС. Есть квоты на замораживание яйцеклеток по ОМС. А если у нас коммерческий протокол ЭКО, конечно, у нас гораздо больше вариаций, как мы можем делать», - объяснила она.

По ее словам, сегодня федеральные и региональные центры очень серьезно подходят к этой процедуре, на доступности и эффективности это не отразится.

«В каждом регионе есть государственные клиники, где-то их больше, а где-то меньше. Поэтому мы не можем исключить затруднения на первых этапах. Но сейчас у нас идет централизация медицинских центров, очереди стараются сократить. Поэтому сильно на доступность это все-таки не должно повлиять. По программе ОМС мы можем контролировать эффективность клиник. Поэтому здесь нельзя сказать, что эффективность должна как-то пострадать. Государство очень серьезно подходит к этому, федеральные и региональные центры сегодня на высоком уровне. Поэтому частные клиники морально готовы к такому разграничению», - добавил собеседник НСН.

В России женщинам не могут отказать в проведении аборта, но делать такую операцию в частной клинике небезопасно, возможен летальный исход из-за осложнений, заявил НСН президент Российского общества акушеров-гинекологов, академик РАН Владимир Серов.

