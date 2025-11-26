Песков назвал преждевременными заявления о скором завершении конфликта на Украине

Заявления о скором завершении конфликта на Украине являются преждевременными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лавров: Россия не торопит США с переговорами по Украине

По его мнению, во многих странах, в том числе и в США, есть люди, которые будут пытаться сорвать мирный процесс.

Как пишет RT, также представитель Кремля призвал не преувеличивать значение утечек телефонных переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США «информационной вакханалией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СШАРоссияУкраинаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры