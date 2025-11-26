Песков назвал преждевременными заявления о скором завершении конфликта на Украине
26 ноября 202513:20
Заявления о скором завершении конфликта на Украине являются преждевременными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его мнению, во многих странах, в том числе и в США, есть люди, которые будут пытаться сорвать мирный процесс.
Как пишет RT, также представитель Кремля призвал не преувеличивать значение утечек телефонных переговоров между Москвой и Вашингтоном.
Ранее Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США «информационной вакханалией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
