Началась работа над четвертой частью кинофраншизы «Час Пик», сообщает журнал Variety. Предыдущие фильмы выходили в 1998, 2001 и 2007 годах. По данным издания, к своим ролям в продолжении вернутся Джеки Чан и Крис Такер. В работе также задействован режиссер всех предыдущих частей Бретт Ратнер. При этом издание Semafor со ссылкой на источник отметило, что возрождения кинофраншизы лоббирует лично президент США Дональд Трамп.

«Понятна идея, зачем возрождать всеми любимые франшизы. Особенно с такими известными людьми, как Джеки Чан. Те же актеры нужны, чтобы люди пошли в кинотеатр посмотреть и попробовать получить те же эмоции, что они испытывали в 1998 году в момент выхода первой части. Картину представили больше 25 лет назад. Хочется снова испытать те же эмоции, хотя понятно, что так не будет. Однако люди, которые когда-то смотрели первую часть, и новый фильм посмотрят. У Голливуда с Китаем давно налажена схема партнерства, совместных фильмов. Крупные франшизы не обходят Китай, потому что это огромная прибыль для любого фильма. Наверное, несправедливо говорить про какое-то перекидывание мостика, потому что он уже давно закинут и обустроен. Думаю, здесь были другие цели, не из разряда: "Давайте подружимся" или "Давайте как-то политически это обыграем"», - заявил он.