Чуйченко: В РФ подготовили ответ на возможное изъятие активов Западом
Ответ на возможное изъятие активов РФ западными странами разработали в России. Об этом рассказал министр юстиции Константин Чуйченко в беседе с ТАСС.
«Разработаны предложения в ответ на возможную конфискацию российских активов странами Запада», - указал глава Минюста.
Инициативы представили руководству страны. Чуйченко не привел подробностей.
Как отметил министр, планируемое недружественными странами изъятие активов РФ грубо нарушает фундаментальные нормы международного права. Это спровоцирует возникновение у государств и иных лиц обязанности компенсировать ущерб, причиненный нарушением прав Москвы на ее имущество.
Ранее стало известно, что лидеры «коалиции желающих» решили направить полный объем замороженных российских активов на финансирование Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Чуйченко: В РФ подготовили ответ на возможное изъятие активов Западом
