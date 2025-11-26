В МИД Армении заявили, что вопрос выхода из ОДКБ не обсуждается

Армения не обсуждает выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян.

СМИ: Армения выйдет из ОДКБ в феврале 2026 года

«На данном этапе… перед МИД Армении такой задачи не поставлено», — заявил дипломат журналистам.

Ранее республика решила заморозить участие в ОДКБ. Служба внешней разведки Армении заявляла, что разморозка членства страны в 2025 году маловероятна, напоминает «Свободная пресса».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
ТЕГИ:ОДКБАрмения

Горячие новости

Все новости

партнеры