В МИД Армении заявили, что вопрос выхода из ОДКБ не обсуждается
26 ноября 202512:59
Армения не обсуждает выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян.
«На данном этапе… перед МИД Армении такой задачи не поставлено», — заявил дипломат журналистам.
Ранее республика решила заморозить участие в ОДКБ. Служба внешней разведки Армении заявляла, что разморозка членства страны в 2025 году маловероятна, напоминает «Свободная пресса».
